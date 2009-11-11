تاثیر جدی لایحه هدفمندی یارانه ها در حوزه کتاب و فعالیت ناشران

مهین خدیوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیرپذیری صنعت نشر از طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها گفت: اجرای این طرح همه ارکان زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و ناشر هم به عنوان بخشی از این جریان خواهد بود.

وی ادامه داد: از آنجا که عرصه فرهنگ و به ویژه نشر و کتاب همواره دچار مشکلات زیادی بوده و با سختیهای بسیار روی پا ایستاده است اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که به افزایش قیمت کالا و خدمات پایه‌ای منجر می‌شود بر عرصه فرهنگ تاثیر منفی دوچندان خواهد گذاشت.

مدیر نشر سالی با اشاره به اینکه این تاثیر تنها خود را در افزایش قیمت کتابها نشان نمی دهد توضیح داد: اینگونه نیست که بگوییم فقط قیمت کتابها گران می شود چرا که مگر قیمت یک کتاب چقدر می تواند گران شود و آیا اصلا با گران شدن قیمت کتابهایی که تیراژ چندان بالایی هم ندارند مشکلات مالی عرصه نشر که متاثر از این طرح است حل می‌شود؟

خدیوی افزود: این تاثیر بسیار کلانتر از افزایش کتابها خود را نشان می دهد و به اعتقاد من کلا کارها در عرصه نشر می‌خوابد و مردم که قدرت خرید اقلام معمولی زندگی را نداشته باشند دیگر کتاب نخواهند خرید.



شاعر مجموعه شعر"کاجهای زرد" تاکید کرد: با این حساب به مرور کتاب کاملا از سبد فرهنگی خانواده ها حذف می شود کما اینکه در حال حاضر جایگاه قابل توجه ای ندارد. آمارهای واقعی از میزان مطالعه آزاد مردم، تعداد کتابهایی که توسط بخش خصوصی منتشر می‌شود، تعداد ناشران و کتابفروشیهای فعال و .. نشان می‌دهد که عرصه نشر ما در حال حاضر هم چندان وضع خوبی ندارد.

این ناشر در پایان عنوان کرد: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث می شود ناشرهای بیشتری ضرر کنند و تعداد انتشارات و کتابفروشیهای که تعطیل و یا نیمه فعال می شوند بیشتر شود.