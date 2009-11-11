ماسال از شهرستانهای حادثه خیز گیلان است

سرپرست فرمانداری شهرستان ماسال در گفتگو با خبرنگار مهر در ماسال افزود: با توجه به ورزش بادهای گرم موسمی در فصل پائیز و نیز احتمال وقوع حریق در جنگلها، نیاز است تا آمادگی و هماهنگی لازم برای مقابله سریع با اینگونه حوادث وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: با ورود یکسری امکانات و ادوات اولیه اطفای حریق در شهرستان می تواند هرچه سریعتر نسبت به مهار آتش اقدام کرد.

صابر با تاکید بر افزایش برگزاری مانور اطفای حریق در سراسر استان، خاطرنشان کرد: این امر موجب می شود تا مردم و مسافران در حفاظت از جنگلها به ویژه در فصل پاییز و در هنگام وزش بادهای گرم دقت کافی داشته باشند تا به مناطق طبیعی آسیب نرسد.

وی اظهار داشت: حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در شهرستانی مانند ماسال که از ویژگی های منحصر به فرد برخوردار است بسیار حائز اهمیت است.

سرپرست فرمانداری ماسال افزود: همه باید نسبت به حفاظت از جنگلها، محیط زیست و حیات وحش پیرامون خود احساس مسئولیت داشته باشند تا این مواهب خدادادی برای نسلهای آینده حفظ شود.

وی در ادامه از آحاد مردم به ویژه جنگل نشینان خواست تا نسبت به مقابله با حوادث احتمالی به ویژه اطفای حریق در عرصه های ملی نهایت همکاری را با دست اندرکاران داشته باشند.