چمدان های اعضای تیم بسکتبال نوجوانان ایران گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نوجوانان ایران که برای حضور در تورنمنتی تدارکاتی راهی فیلیپین شده بود، عصر روز سه شنبه از طریق شرکت هواپیمایی "گالف" با دو پرواز مانیل - منامه و منامه - تهران به کشور بازگشت اما در اتفاقی عجیب، هیچکدام از اعضای تیم موفق نشدند چمدان های خود را تحویل بگیرند.

مسئولان فرودگاه امام خمینی(ره) در پاسخ به اعتراض دست اندرکاران تیم نوجوانان عنوان کردند که احتمال دارد وسایل آنها در مانیل و یا منامه جا مانده باشد و ظرف سه روز آینده پیگیری های نهایی در این خصوص به عمل می آید که البته پاسخ آنها برای اعضای تیم بسکتبال نوجوانان قانع کننده نبود.

تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان در تورنمنت فیلیپین که در شهر "سبو" برگزار شد، پس از پیروزی مقابل تیم های چین تایپه و ژاپن و دو شکست مقابل تیم میزبان به عنوان نایب قهرمانی این رقابت ها دست پیدا کرد.

تیم بسکتبال نوجوانان ایران خود را برای حضور در نخستین دوره مسابقات نوجوانان زیر16 سال آسیا که از 28 آبان ‎ماه در مالزی برگزار می‎شود، آماده می کند. تیم ایران در گروه A این رقابت‎ها با تیم‎های چین‎تایپه، تایلند و عربستان همگروه است.

