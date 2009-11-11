علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده "سنگ اول" به خبرنگار مهر گفت: به دلیل بالا بودن تعداد راش‌ها تدوین این فیلم زمان بالایی می‌خواهد، 40 درصد از فیلم تدوین شده و آذرماه این مرحله به پایان می‌رسد و پس از آن صداگذاری و آهنگسازی شروع می‌شود، طبق برنامه پیش می‌رویم و برای رسیدن به جشنواره مشکل نداریم.

اندیشه فولادوند و محسن تنابنده بازیگران این فیلم هستند که بر اساس قصه‌ای از هوشنگ مرادی‌ کرمانی مقابل دوربین رفت. بهرام دهقانی تدوین این فیلم را انجام می‌دهد.

عوامل "سنگ اول" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، دستیار فیلمبردار: غلام ولدخانی، صدابردار: محمد صالحی، دستیار صدا : کیومرث سبحانی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، طراح چهره‌پرداز: بیژن محتشم‌پور، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیر تدارکات: علی ندیمی، محصول سیمافیلم.

