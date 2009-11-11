به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا سعیدآبادی در عصر سه شنبه 19 آبان در همایش "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" افزود: دکتر غلامرضا اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به مدت 5 سال به ریاست انجمن بین المللی فلسفه اسلامی انتخاب شده است.



دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تصریح کرد: در حالی همایش بین المللی "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" در تهران آغاز می شود که طی چند روز گذشته و آینده برنامه های متنوعی در چارچوب روز جهانی فلسفه در مقر یونسکو و در کشورهای مختلف در حوزه فلسفه برگزار شده یا برگزار خواهد شد و این همایش چون نگینی در میان این برنامه های متنوع مربوط به روز جهانی فلسفه می درخشد.

دکتر سعیدآبادی از برگزاری روز جهانی فلسفه در ایران در سال آینده خبر داد و گفت: روز جهانی فلسفه یونسکو و کنفرانس جهانی آن در سال آینده با عنوان "فلسفه از نظر تا عمل" در تهران برگزار و اندیشمندان و فلاسفه جهان سال آینده در تهران گردهم خواهند آمد. امسال روز جهانی فلسفه یونسکو با عنوان" فلسفه و گفتگوی فرهنگی" در مسکو و سن پترزبورگ در روزهای 25 تا 28 آبان ماه برگزار می شود.

وی در ادامه دلیل تشکیل سازمان یونسکو را بر مبنای یک سؤال فلسفی خواند و گفت: سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بر مبنای سؤال فلسفی امکان و شرایط ضروری دستیابی به صلح و امنیت پایدار در جهان چیست؟ متولد شد.

سعیدآبادی فعالیتهای یونسکو در فلسفه را در سه محور ترویج گفتگو و ارائه تحلیلهای فلسفی در خصوص مسائل جهان امروز، تقویت و حمایت از آموزش فلسفه در تمام سطوح آموزشی و ارتقا و عمومی نمودن دانش فلسفی تقسیم کرد و با اشاره به فعالیتهای یونسکو در حوزه فلسفه از ایجاد شبکه بین المللی زنان فیلسوف و اولین گردهمایی آن در روزهای 23 و 24 آذرماه در پاریس خبر داد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران بر نقش فلسفه اسلامی در حل مسائل جهان امروز تأکید کرد و افزود: امیدواریم فلسفه اسلامی بتواند نقش و سهم خود را در تعریف مفاهیم بنیادین فلسفی یونسکو بیشتر ایفا کند.