تغییر رفتار ویروسهای نوترکیب نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی محمد زنگانه صبح چهارشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش گلستان افزود: جنگ آینده بشر در عرصه حفظ سلامتی با ویروسها و پریونهاست و امروزه ویروسها با ایجاد تغییرات در ماهیت، بشر را درگیر می کنند.

وی اظهار داشت: همه گیری جهانی آنفلوآنزای نوع A نشان می دهد باید نگران تغییر رفتار ویروسها باشیم و برای پیشگیری از این بیماری باید مراقبت و کنترل بیشتری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پروسه مراقبت به صورت جدی در استان ما در حال انجام است و انتظار داریم در این دو سال، شش یا هفت پیک افزایش را در کشور داشته باشیم.

به گفته زنگانه، بیش از 300 هزار دانش آموز در استان تحصیل می کنند و این محیط باید از نظر کیفی و کمی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز بهداشت گلستان بیان داشت: در صورت بروز علایم شبه آنفلوآنزا در هر فرد بالای 65 سال و زن باردار یا بیماریهای مزمن بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.