30 هکتار از باغهای انار خراسان شمالی غیربارور شده اند

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: باغهای انار استان خراسان شمالی به صورت پراکنده هستند و باغداران با شیوه های سنتی کشت می کنند، به همین دلیل میزان عملکرد در هر هکتار پایین و حدود دو و نیم تا سه تن در هر هکتار است.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز همچون پارسال به دلیل سرمای بهاره تولید این محصول کاهش داشته است و حدود 340 تن انار از سطح 135 هکتار باغهای استان برداشت شد.

وی بیشترین سطح زیر کشت انار را در شهرستان جاجرم، با سطح 90 هکتار عنوان کرد.

نامور همچنین پیش ‌بینی کرد که امسال بیش از 40 هزار تن سیب از باغات این استان برداشت شود.

وی بیان کرد: تولید سیب امسال به سبب افزایش آگاهی ‌های باغداران درباره مراقبتهای اصولی از باغات و جلوگیری از پیشرفت بیماری آتشک درختان میوه دانه دار و نیز بارور شدن بخشی از نهالهای باغات سیب، در این استان افزایش خواهد یافت.

وی سطح باغهای سیب پاییزه را سه هزار و 40 هکتار ذکرکرد.

وی خاطرنشان کرد: پارسال 39 هزار سیب از سطح سه هزار و 950 هکتار باغات سیب خراسان شمالی برداشت شد.

شهرستان شیروان با سطح هزار و 430 هکتار باغ سیب بیشترین میزان سطح زیرکشت باغات این محصول را در خراسان شمالی به خود اختصاص داده است.