به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: سینمای کوتاه تصویرگر کثرت مضامین و معانی در قالب ساختارهایی متنوع است. کثرتی که با تمام تنوع و گوناگونی، اندیشه و باور مخاطب را به سوی وحدت سوق می‌دهد و سرچشمه‌های زلال و لایزال معرفت و اشراق را بر او نمایان می‌سازد.

وی یادآور می‌شود: فرهنگ و هنر ایران اسلامی نیز سرشار از این وحدت بخشی درعین تنوع و تکثر است.چشم اندازهای بی‌پایان، دیرپا و پویا در آیین‌ها، آداب، مناسک و معارف اقوام مختلف این سرزمین بسیارند. چشم‌اندازهایی درخشان که در عین گوناگونی، هویت یگانه و شکوهمند ایران اسلامی را در تمامی عرصه‌ها رقم زده‌اند.

معاون سینمایی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه در این پیام می‌افزاید: برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران فرصت مغتنمی است که ظرفیت‌های پراکنده موجود را به هم پیوند می‌دهد و از توانمندی‌های هنر صنعت سینما برای ایفای نقشی فرهنگساز و وحدت آفرین بهره می‌گیرد. بی‌شک بر همه فرهیختگان عرصه فکر و فرهنگ آشکار است که دیدگاههای گوناگون باید برای رسیدن به افق و غایت آرمانی که هدف متعالی ملت بزرگ ایران است با همدلی، همکاری و همفکری بکوشند.

وی در ادامه این یادداشت تاکید می‌کند: تلاش فیلمسازان برای حضور موثر در عرصه بین‌المللی فیلم کوتاه از طریق به نمایش گذاشتن قابلیت‌ها و ارزش‌های موجود در فرآیندهای فرهنگی و هنری خود با بهره گیری از جذابیت‌ها و توانمندی‌های فیلم کوتاه و لزوم پرداختن به مضامینی متناسب با ضرورت‌ها، دغدغه‌‌ها و چالش‌های امروز و نیازهای آینده از نکاتی است که باید در سایه فعالیت این جشنواره مورد توجهی ژرف‌تر قرار گیرد.

در ادامه این پیام شمقدری با اشاره به توجه معاونت سینمایی به فیلم کوتاه خاطر نشان می‌کند: توجه ویژه معاونت امور سینمایی به سینمای کوتاه در جهت وسعت بخشیدن به قلمرو فعالیت‌ها و تعمیق رویکردهای اصیل، حضور پرشور سینماگران جوان در حیطه تولید و عنایت به ضرورت فعالیتی پیگیر و ثمربخش، همگی سبب گردیده است تا این گستره آکنده از تحرک و پویایی باشد.

در پایان این پیام آمده است: امیدواریم هر روز شاهد رشد کمی و شکوفایی کیفی بیشتر در آثاری باشیم که منبعث ازهویتی اسلامی وایرانی‌اند و به دلیل طیف وسیع مضامین و ساختارها می‌توانند، تنوع فرهنگ‌ها، آداب، مناسک و آئین‌های موجود در اقصی نقاط ایران اسلامی را جلوه‌گر سازند.

