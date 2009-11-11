  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

رسانه های غربی:

استقبال سرد مقامهای آمریکا از نتانیاهو/ تیرگی در روابط واشنگتن-تل آویو

استقبال سرد مقامهای آمریکا از نتانیاهو/ تیرگی در روابط واشنگتن-تل آویو

رسانه های غربی استقبال سرد رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس را در راستای سردی روابط بین واشنگتن و تل آویو ارزیابی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ایالات متحده در حالی انجام می شود که رسانه ها از استقبال بسیار سرد مقامهای این کشور از وی خبر می دهند.

این در حالی است که با وجود دیدار نتانیاهو با "باراک اوباما" هیچ تصویر مشترکی از حضور این دو در کنفرانسهای خبری منتشر نشده است. به گفته منابع دولت آمریکا، نتانیاهو در این دیدار درباره مسائل مهم روز از جمله مذاکرات سازش خاورمیانه و برنامه هسته ای ایران با اوباما به گفتگو پرداخته است.

این در حالی است که روابط واشنگتن و تل آویو در پی مخالفتهای نتانیاهو با توقف کامل شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی دچار چالش جدی شده است.

دولت آمریکا پس از روی کار آمدن اوباما با جدیت بیشتری ازسرگیری مذاکرات سازش را دنبال کرده و در این میان فشارهای خود را بر توقف شهرک سازی توسط رژیم صهیونیستی متمرکز کرده است.

در دیدار روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید، دو طرف به مدت یک ساعت و 40 دقیقه در پشت درهای بسته مذاکره کرده و نشست خود را بدون برگزاری کنفرانس  مطبوعاتی به پایان بردند.

این اقدام که در دیدارهای بین المللی مقامهای کاخ سفید عملی غیرمعمول به شمار می رود، سبب شده که رسانه ها آن را ناشی از سردی روابط بین این دو بدانند.

کد مطلب 981141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها