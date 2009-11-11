دولت و مجلس امروز لایحه هدفمندی را بررسی می کنند

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به اینکه جلسه شب گذشته دولت و مجلس در مجموع جلسه خوبی بود اظهار داشت: برای همکاری و تعامل دولت و مجلس استمرار نشست های دو قوه بسیار مفید است.

وی با بیان اینکه در جلسه مشترک دولت و مجلس دغدغه های مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس پیرامون مسائل کلی کشور مطرح شد، خاطر نشان کرد: بیشتر مسائل جلسه دیشب حول موضوع هدفمند کردن یارانه ها بود و در این جلسه نمایندگان دغدغه های خود را مطرح کردند.

سبحانی نیا به سخنان رئیس جمهور در جلسه دیشب اشاره کرد و گفت: آقای احمدی نژاد نیز توضیحاتی در مورد دغدغه های خود در اجرای هدفمند کردن یارانه ها ارائه کرد و عنوان کرد که دغدغه او نیز اجرای قانون مصوب مجلس است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص محورهای دیگر جلسه شب گذشته دولت و مجلس اظهار داشت: 3 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارخانه های نیرو، آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی در جلسه دیشب حضور داشتند و برنامه های کلی خود را ارائه دادند و رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که وزیران پیشنهادی از مجلس رای خوبی بگیرند.

به گفته نماینده نیشابور در جلسه شب گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس نیز نظرات خود را پیرامون هدفمند کردن یارانه ها بیان داشته و تاکید کرده است که بین دو قوه اختلاف نظری در اصل اجرای هدفمند کردن یارانه ها وجود ندارد و بلکه اختلافات کارشناسی است.

وی خبر داد که امروز قرار است نشستی برای هماهنگی های لازم بین دولت و مجلس در موضوع هدفمند کردن یارانه ها برگزار شود.

در جلسه شب گذشته دولت و مجلس حدود 150 نماینده حضور داشتند.

همچنین به گفته سبحانی نیا، اکثر وزیران کابینه دولت دهم نیز در این جلسه حضور داشتند.