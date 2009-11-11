122 هزار کارگاه تولیدی گلستان مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند

حسین نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع این سازمان به 464 هزار و 987 نفر از افراد شاغل در این کارگاه ها خدمات ارائه می کند.

وی اظهار داشت: این استان در شش ماهه اول سال جاری بیش از 510 میلیارد ریال در قالب تعهدات بلندمدت و کوتاه به بیمه شدگان هزینه کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 33 میلیارد و 400 میلیون ریال بابت مقرری بگیران بیمه بیکاری به دو هزار و 412 نفر پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.

به گفته نکونام، در حال حاضر 18 هزار و 73 نفر مستمری بگیر که شامل بازنشسته و از کار افتاده بوده، تحت پوشش این سازمان هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 20 میلیارد ریال از محل بیمه بیکاری در شعب تامین اجتماعی استان صرفه جویی شد.

وی عنوان کرد: با تلاش واحدهای امور بیمه شدگان و بازرسی های فنی مستمر از وضعیت مقرری بگیران بیمه بیکاری با قطع مقرر آن دسته از بیمه شدگانی که به رغم دریافت مقرری بیکاری در کارگاه دیگری شاغل بودند، صرفه جویی شد.