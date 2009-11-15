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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

ثروتمندان جهان در پی تصاحب توالی ژنتیکی رایانه ای خود

ثروتمندان جهان در پی تصاحب توالی ژنتیکی رایانه ای خود

شرکت آمریکایی ارائه کننده خدمات توالی ژنتیکی اعلام کرد تعدادی از ثروتمندان جهان برای دست یافتن به نسخه رایانه ای توالی ژنتیکی خود در رقابت با یکدیگر بوده و حاضر به پرداخت 70 هزار دلار هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از ثروتمندترین افراد جهان در رقابتی شدید تلاش دارند با پرداخت 70 هزار دلار به حافظه رایانه ای که توالی ژنتیکی آنها بر روی آن نقش بسته است، دست پیدا کنند.

تنها چند صد نفر از این افراد قادر به دستیابی به یکی از این حافظه ها خواهند بود و لیست انتظار این پروژه به صورت لحظه ای رو به رشد گذاشته است.

هدف از ارائه این حافظه USB، ارائه دیدگاه هایی درباره بیماری هایی است که می تواند زندگی شخص مالک را با خطر مواجه سازد و به این شکل امکان کاهش دادن این خطرات به واسطه انجام فعالیتهای پیشگیرانه به وجود خواهد آمد.

به گفته جرج کوند - مدیر اجرایی شرکت Knome، شرکت ارائه دهنده این خدمات تا سال 2007 تنها سه توالی ژنتیکی شخصی در جهان موجود بود و حتی تا سال گذشته نیز تعداد افرادی که بر روی ماه قدم گذاشته بودند از تعداد افرادی که توالی ژنتیکی خود را در اختیار داشتند بسیار بیشتر بود.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، فرایند رمزگشایی ژنوم یک انسان در حدود هشت هفته به طول خواهد انجامید که این زمان به تدریج و با پیشرفتهای به دست آمده در فناوری به چند روز کاهش پیدا خواهد کرد، در این صورت هزینه ارائه توالی ژنتیکی در جهان تا سال 2015 به هزار دلار خواهد رسید.

کد مطلب 981147

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