به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه‌های منطقه 3 شهر تهران به‌ منظور ترویج و اشاعه فرهنگ این حوزه از 14 تا 30 آبان ماه شبانه روزی شدند.

طرح شبانه‌روزی شدن کتابخانه‌های منطقه 3 شهر تهران در راستای اجرای طرح شبانه‌روزی 44 کتابخانه یایتخت است که به همت سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در هفته کتاب و کتابخوانی در سطح مناطق 22 گانه به اجرا در آمده است.

این سازمان با اجرای طرح شبانه‌روزی کردن کتابخانه‌های شهر، ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه را هدف قرار داده است.

برنامه‌های مؤسسه خانه کتاب در هفته کتاب

همزمان با هفدهمین دوره هفته کتاب، مؤسسه خانه کتاب برنامه‌های متنوعی را با همکاری ستاد برگزاری هفته کتاب برگزار می‌کند.

از برنامه‌های مؤسسه خانه کتاب در هفته کتاب می‌توان به تجلیل از خادمان نشر و برگزیدگان دوره‌های مختلف جایزه کتاب سال، تقدیر از برترین مقالات منتشر شده طی یکسال گذشته در حوزه کتاب و معرفی منتقد پیشکسوت و جوان و نشریه برتر حوزه نقد کتاب در ششمین دوره جشنواره نقد کتاب و رونمایی از چند کتاب منتشر شده اشاره کرد.

همچنین تقدیر از بهترین برنامه‌های رسانه ملی در حوزه کتاب و کتابخوانی در سومین دوره جشنواره نقد کتاب و رسانه ملی و برگزاری نشستها و جلسات نقد کتاب سرای اهل قلم از دیگر برنامه‌های مؤسسه خانه کتاب در هفته کتاب است.

هفدهمین دوره هفته کتاب از 23 تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.