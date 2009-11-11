  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

مستند تات از قزوین به جشنواره رشد و رویش راه یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: مستند تات میراث هزاره ‌ها از تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین به بخش مسابقه نهمین جشنواره فیلم رشد راه یافت و توانست به عنوان مستند برگزیده در پنجمین جشنواره فیلم دین رویش نیز حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فیلم مستند تات میراث هزاره ها از میان 353 مستند ارسالی از سراسر کشور توانست در میان 17 فیلم برگزیده به بخش مسابقه جشنواره رویش و همچنین به بخش مسابقه سی و نهمین جشنواره فیلم رشد راه یابد.

تات ‌ها با پیشینه ‌ای کهن، ریشه ‌ای هزاران ساله و فرهنگی بزرگ، تصویری ماندگار از اقوام ایرانی هستند.
 
مستند تات میراث هزاره‌ها، نگاهی دارد به گوشه ‌ای از زندگی تات ‌نشینهای دشت قزوین و ویژگی‌های منحصر به‌فرد فرهنگی و زبان این قوم ایرانی که این فیلم در 37 دقیقه به تهیه ‌کنندگی و کارگردانی احسان معصوم دانش‌ آموخته کارگردانی سینما تولید می شود.

نورپردازی و تصویربرداری این مستند را مهدی ترکان، تدوین آن را مهدی گنجی و آهنگسازی فیلم را میثم اصغر‌زاده و نویسندگی آن را ثریا خنجری برعهده داشته است.

احسان معصوم کار حرفه ‌ای فیلم ‌سازی را از سال 83 با فعالیت در صدا و سیمای مرکز قزوین و ساخت مستند شکوه نقش آغاز کرد.

کد مطلب 981152

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها