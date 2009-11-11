عواقب خطرناک شعله ور شدن خاورمیانه در آتش جنگ افروزی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مقاله به قلم عبدالباری عطوان سردبیر این روزنامه نوشت : درک عمق بحرانی که هم اکنون عربستان را درگیر کرده است، زیاد سخت نیست.

گذشته از اعلام پشتیبانی کشورهای عربی از عربستان در این جنگ و نشست اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عربی در دوحه باید به این مسئله اذعان کرد، که بحران کنونی برای ریاض از آنچه تصور می شود بسیار عمیق تر است.

جنگ کنونی عربستان علیه شیعیان حوثی را اگر از اشغال کویت توسط عراق در سال 1990 و جنگ یمن در سال 1962 خطرناک تر بدانیم، مبالغه نکرده ایم. حتی با توجه به این مسئله که در سال 1962 جنگ یمن به رویارویی میان عربستان و مصر هم منجر شد.

آنچه که این جنگ را متمایز کرده است؛ در درجه اول طایفه ای بودن آن است. همچنان که از لحاظ سیاسی و اجتماعی می توان آن را بررسی کرد. همگی این موارد احتمال گسترش سریع این جنگ را در سطح منطقه که در آن کشورهای دیگری نیز درگیر باشند، افزایش می دهد. به ویژه اینکه شیعیان الحوثی نزدیکی زیادی به برخی از کشورهای پرقدرت خاورمیانه نیز دارند.

عربستان همواره در 80 سال اخیر پس از تاسیس توسط آل سعود، استراتژی یکسان و ثابتی را در خاورمیانه پیش گرفته است؛ سیاستی که کاملا مبتنی بر تضعیف تمام قدرتهای منطقه ای در خارج از مرزهای این کشور است.

در این مقاله آمده است : بر این اساس عربستان با گسترش نفوذ انقلاب اسلامی ایران در خاک عراق و از طریق همپیمانی با رژیم سابق این کشور به رویارویی برخاست. پیمانی که دیکتاتور سابق عراق را به 8 سال جنگ با ایران مجبور کرد. جنگی که هم عراق را تضعیف کرد و هم عربستان را به هدف خود رساند.

بر اساس این مقاله، اما تمام این موارد در جنگ اخیر عربستان در یمن با توجه به اینکه بخشی از آن در اراضی عربستان پیگیری می شود با جنگ های پیشین به طور کامل متفاوت است، چه آنکه جنگ در مناطقی صعب العبور و کمتر توسعه یافته از عربستان دنبال می شود که بسیاری از ساکنان آن با وجود عدم اعتراف موسسه دینی وهابی، از شیعیان اسماعیلی هستند.

از طرفی در داخل عربستان بیش از یک میلیون یمنی زندگی می کنند که اکثر آنان تابعیت عربستانی را دریافت کرده اند. این افراد به منزله یک تهدید امنیتی داخلی هستند که در هر زمانی امکان شورش آنها وجود دارد.

همچنین روابط نه چندان خوب عربستان با برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مسئله جنگ با حوثی ها را بیش از پیش بحرانی کرده است، چه آنکه ریاض دیگر هم پیمانی واقعی برای پیشبرد اهداف خود در منطقه نمی یابد.

بر این اساس مشاهده می شود که در نشست اخیر وزیران امور خارجه کشورهای عربی، امارات نماینده ای ندارد. روابط عربستان با قطر و عمان با توجه به روابط خارجی این دو کشور با ایران در هاله ای از بدبینی دنبال می شود. از طرفی کویت مشغول درگیری های داخلی خود است.

از سوی دیگر ارتشهای کلاسیک جهان همواره در جنگهای پارتیزانی شکستهای سختی را تجربه کرده اند، نمونه واضح این مسئله را می توان در درماندگی آمریکا در افغانستان و عراق مشاهده کرد.

در نهایت با توجه به تمام این عوامل آینده مثبتی از تداوم جنگ عربستان علیه شیعیان الحوثی دیده نمی شود، جنگی که احتمال گسترش آن در سطح منطقه هر روز بیشتر می شود.