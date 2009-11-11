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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۶

یوسف پور مطرح کرد:

پیش بینی حدود 200 رای برای نامجو

پیش بینی حدود 200 رای برای نامجو

معاون پارلمانی وزارت نیرو با بیان اینکه تا کنون وزیر پیشنهادی نیرو با 6 کمیسیون مجلس جلسه داشته است، پیش بینی کرد که مجید نامجو برای تصدی این سمت احتمالا رای حدود 200 نماینده مجلس را کسب می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی یوسف پور در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران بیان داشت: وزیر پیشنهادی نیرو تا کنون با کمیسیون های کشاورزی، امنیت ملی، انرژی، عمران، آموزش و اقتصاد جلسه داشته و امروز نیز قرار است با کمیسیون صنایع دیدار داشته باشد.

وی با بیان اینکه استقبال نمایندگان از نامجو در این جلسات بسیار خوب بوده است، در خصوص میزان رای آوری نامجو در جلسه رای اعتماد، گفت: به نظرم بین 180 تا 200 رای به آقای نامجو اختصاص خواهد یافت.

یوسف پور با اشاره به اینکه علاوه بر جلسات کمیسیون ها لابی های فرعی در رای آوری وزرا تاثیر دارد، خاطر نشان کرد: در وزارت نیرو کسی نمی تواند قول بدهد چون کارها بر اساس کار کارشناسی و تخصصی باید انجام شود.

وی در عین حال گفت: کار وزارت نیرو به اراده خداوند بستگی دارد  چرا که میزان خشکسالی و یا پرآبی در موفق بودن برنامه های این وزارتخانه موثر است.

کد مطلب 981160

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