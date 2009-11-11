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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۵

فراخوان شعر فجر اعلام شد

فراخوان چهارمین جشنواره بین المللی شعر فجر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سه بخش استانی، کشوری و بین‌المللی و در دو سطح جوان (زیر 30 سال) و بزرگسال اعلام شد.

بنا بر اعلام دبیرخانه مرکزی جشنواره بین‌المللی شعر فجر شاعران علاقمند می‌توانند برای شرکت در بخش کشوری 20 تا 40 صفحه از اشعار چاپ نشده یا چاپ شده خود در نشریات و کتابها (از سال 87 تاکنون) را فقط در یکی از قالبهای شعر سنتی، نو (اعم از سینمایی و سپید)، کودک و نوجوان در پنج نسخه به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، شماره 7، ساختمان فجر، طبقه چهارم ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30 آذرماه تعیین شده و آثار باید به صورت پستی به دبیرخانه ارسال شود.

کد مطلب 981161

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