نخستین امام جمعه شهر بردخون معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، در این مراسم امام جمعه دیر در سخنانی با اشاره به آیات کلام الله مجید اظهار داشت: نماز جمعه از بهترین عبادات و ظهر جمعه از عزیزترین اوقات است.

حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: جایگاه نماز جمعه جایگاه عظمت اسلام است که توسط حضرت امام خمینی (ره) احیا شد و در حال حاضر مردم 600 شهر کشور شاهد برپایی باشکوه این مراسم عبادی و سیاسی است.

وی با بیان اینکه امام جمعه زبان گویای مردم است که جایگاه خاصی در نظام اسلامی دارد، اظهار داشت: نماز جمعه یک واجب عبادی سیاسی است و موجب وحدت ملی اسلامی می شود و مردم به صورت متحد و صفهای فشرده، اقتدار جامعه و وحدت اسلامی را به نمایش می گذارد .

غلامحسین خسروی، فرماندار دیر نیز گفت: از ماه ها پیش و به دنبال درخواستهای مکرر مردم این موضوع به جدیت در برنامه مسئولان مرتبط قرار گرفت که هم اینک شاهد برپایی اولین نماز جمعه در شهر مهاجران هستیم.