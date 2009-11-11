نخستین امام جمعه شهر بردخون معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در دیر، در این مراسم امام جمعه دیر در سخنانی با اشاره به آیات کلام الله مجید اظهار داشت: نماز جمعه از بهترین عبادات و ظهر جمعه از عزیزترین اوقات است.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: جایگاه نماز جمعه جایگاه عظمت اسلام است که توسط حضرت امام خمینی (ره) احیا شد و در حال حاضر مردم 600 شهر کشور شاهد برپایی باشکوه این مراسم عبادی و سیاسی است.
وی با بیان اینکه امام جمعه زبان گویای مردم است که جایگاه خاصی در نظام اسلامی دارد، اظهار داشت: نماز جمعه یک واجب عبادی سیاسی است و موجب وحدت ملی اسلامی می شود و مردم به صورت متحد و صفهای فشرده، اقتدار جامعه و وحدت اسلامی را به نمایش می گذارد.
غلامحسین خسروی، فرماندار دیر نیز گفت: از ماه ها پیش و به دنبال درخواستهای مکرر مردم این موضوع به جدیت در برنامه مسئولان مرتبط قرار گرفت که هم اینک شاهد برپایی اولین نماز جمعه در شهر مهاجران هستیم.
نخستین اقامه نماز جمعه در روز ۲۲ آبان ماه در حسینیه اعظم بردخون برگزار می شود.
نظر شما