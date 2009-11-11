به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه تخصصی که در سال هشتم انتشار، در چهار بخش اصلی "دین، فرهنگ و فناوری اطلاعات"، " نرم افزارهای اسلامی"، " پایگاههای اسلامی و مطالعات اینترنتی" و " دانش کاربری"منتشر شده است .

نقش فناوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف، اسلام و مسلمانان در اینترنت، اینترنت و چالشهای تربیتی فرزندان، سایبر تروریسم، کنجاوی کاربران و عدم امنیت در اینترنت، نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی، نرم افزار فیش نگار؛ بایسته ها و کاستیها از جمله این مطالب این شماره "ره آورد نور" هستند.

این فصلنامه از طریق نشانی اینترنتی www.rahavardnoor.com قابل دسترسی است .