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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

"ره‌آورد نور" منتشر شد

بیست و هفتمین شماره فصلنامه اطلاع رسانی، آموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی "ره آورد نور" از سوی انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه تخصصی که در سال هشتم انتشار، در چهار بخش اصلی "دین، فرهنگ و فناوری اطلاعات"، " نرم افزارهای اسلامی"، " پایگاههای اسلامی و مطالعات اینترنتی" و " دانش کاربری"منتشر شده است .

نقش فناوری اطلاعات در اصلاح الگوی مصرف، اسلام و مسلمانان در اینترنت، اینترنت و چالشهای تربیتی فرزندان، سایبر تروریسم، کنجاوی کاربران و عدم امنیت در اینترنت، نرم افزار کتابخانه کلام اسلامی، نرم افزار فیش نگار؛ بایسته ها و کاستیها از جمله این مطالب این شماره "ره آورد نور" هستند.

این فصلنامه از طریق نشانی اینترنتی www.rahavardnoor.com قابل دسترسی است .

کد مطلب 981165

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