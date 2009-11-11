9 میلیون تن کالا از بوشهر صادر شد

سید حسینی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 14 درصد رشد داشته است .

وی اظهار داشت: در این مدت صادرات غیر نفتی بدون میعانات گازی نیز بالغ بر پنج میلیون تن کالا، به ارزش دو میلیارد و 789 میلیون دلار به سایر کشورها صادر شده است .

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوشهر اضافه کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری از طریق گمرک بوشهر 408 هزار و 500 تن کالا به ارزش بیش از 298 میلیون و 200 هزار دلار توسط تجار و بازرگانان به کشورهای مختلف صادر شده است .

حسینی محمدی افزود: استان بوشهر در صادرات مواد غیر نفتی به انضمام میعانات گازی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است .

وی گفت: در بخش کشاورزی پنج هزار و 723 تن کالا شامل دام زنده، ماهی منجمد، عسل، انواع میوه و تره بار به سایر کشورها صادر شده است .

حسینی محمدی اضافه کرد: در هفت ماهه اول سال 88 از طریق گمرکات و دفاتر تابعه استان یک میلیون و 33 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 127 میلیون دلار وارد کشورشده که از این میزان 705 هزار و440تن کالا به ارزش 867 میلیون دلار سهم گمرک بوشهر و بقیه توسط دفاتر و گمرکات تابعه انجام شده است .

وی بیان کرد: طی این مدت متوسط قیمت یک کیلو کالای وارداتی 1.2 دلار بوده است که در مجموع در مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات کالا از نظر وزنی 50 درصد و از میزان ارزش دلاری 28 درصد افزایش را نشان می دهد .