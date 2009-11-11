تیم تیراندازی با کمان آذربایجان غربی در ترکیه قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تیم تیراندازی با کمان منتخب آذربایجان غربی که از 15 آبان ماه جاری به منظور شرکت در مسابقات جام جمهوریت به ارزروم ترکیه اعزام شده بود، در مجموع تیمی رشته ریکرو آقایان و بانوان نیز موفق به کسب مقام دوم و در رشته کامپوند آقایان و بانوان نیز به مقام دوم دست یافت.

در این رقابتها ندا حمدالله پور در رشته کامپوند بانوان مقام اول، پریسا خلیلی مقام دوم و پیمان انتظامی در رده آقایان مقام سوم را به دست آوردند.

در رشته ریکرو بانوان نیز حمیرا محمدزاده مقام اول و در رده آقایان نیز بهرام تیمورزاده و سیامک حسنی به ترتیب به مقامهای دوم و سوم این رشته دست پیدا کردند.

اعضای تیم آذربایجان غربی شامل آقایان پیمان انتظامی، شهاب اصغرپور، بهرام تیمورزاده، جواد دهقان، امیررضا شهباز، سیامک حسنی، امین خاتم نژاد و با سرپرستی رحیم آهوپای و مربیگری علی دهقانی یکتا بود.

در این رقابتها همچنین خانمها رقیه محمدی، ندا آهوپای، حمیرا محمدزاده، پریسا خلیلی و ندا حمدالله پور با سرپرستی رقیه محمدی شرکت داشتند.