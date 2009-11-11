تولید سیبی که ماهها تازگی خود را حفظ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه صنایع اولیه و شیلات کویینزلند پس از 20 سال تحقیقات سرانجام موفق شدند سیبی را تولید کنند که به مدت ماهها تازگی خود را حفظ می کند و پوسیده نمی شود.

این میوه که با شناسه RS 103-130 نامگذاری شده به رنگ قرمز درخشان است و بهترین و شیرین ترین طعم سیب دنیا را دارد و از توانایی مقاومت طبیعی در مقابل بیماریها به خصوص بیماری قارچی "لکه سیاه" برخوردار است به طوریکه می تواند در مقابل انگلها و قارچهایی که به برگها و میوه درخت سیب آسیب می رسانند از خود به خوبی محافظت کند.

این سیب می تواند 14 روز در هوای محیط تازگی خود را حفظ کند و اگر در یخچال نگهداری شود به مدت حداقل 4 ماه تازه و قابل استفاده می ماند.

اکنون دولت کوئینزلند به دنبال یک شریک تجاری برای تولید و توزیع سیب RS 103-130 است و امیدوار است فروش این محصول جدید را از سال آینده آغاز کند.

تیم مالهرین، وزیر صنایع اولیه کوئینزلند اظهار داشت: "این گونه جدید سیب واقعا شیرین بوده و در مقابل انواع مختلف بیماریها مقاوم است آزمایشات آغازین بر روی پنج نوع مختلف سیب انجام شد که RS 103-130 توانست بیشترین امتیاز را به دست آورد."

براساس گزارش اینتدپندنت، این سیب جدید در مفهوم کلی، یک محصل تراریخته نیست بلکه به روش سنتی تولید شده است برای تولید این سیب، دانشمندان ژن یک گونه سیب آسیایی به نام malus floribunda را انتخاب کردند که در مقابل بیماری قارچی "لکه سیاه" مقاوم است و از این ژن برای ایجاد این سیب به روشی سنتی و نه اصلاح ژنتیکی بهره گرفتند.