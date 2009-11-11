به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رامین میری - رئیس آزمایشگاه مرکزی تحقیقات منطقه ای با اعلام این خبر افزود: این آزمایشگاه به تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با تکنولوژی برتر مجهز است و به دانشگاههای علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد،‌ بوشهر،‌ هرمزگان، جهرم، فسا و فارس خدمات پژوهشی و تحقیقاتی ارائه می دهد.

وی یادآور شد: دستگاهها و تجهیزات این آزمایشگاه بسیار گران قیمت هستند و در پژوهشهای علوم پزشکی که متناسب با دانش روز است کارآیی دارند.

میری گفت: استفاده از این دستگاهها برای محققان به صورت روزانه لزومی ندارد بنابراین تجمع آنها در یک آزمایشگاه مرکزی منطقه ای، که مورد استفاده چند دانشگاه باشد، موجب صرفه جویی در بودجه های پژوهشی می شود از آنجایی که دانشگاههای کوچکتر امکان خرید این تجهیزات گرانقیمت را ندارند، راه اندازی آزمایشگاه مرکزی منطقه ای، که امکان استفاده از تجهیزات را به همه دانشگاه های منطقه می دهد،‌ موجب برقراری عدالت بین مراکز دانشگاهی می شود.

وی امکان ایجاد هم اندیشی پژوهشگران در یک منطقه و فراهم شدن زمینه همکاریهای پژوهشی در راستای ارتقای سطح کیفی تحقیقات را از دیگر برتری های تاسیس این نوع آزمایشگاهها ذکر کرد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی تحقیقات منطقه ای علوم پزشکی یادآور شد: علاوه بر شیراز، 8 آزمایشگاه مرکزی منطقه ای دیگر نیز در کشور به صورت همزمان آغاز به کار کرده اند و خرید دستگاههای این آزمایشگاهها با نظرسنجی از کلیه اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: بیش از 50 میلیارد ریال از سوی وزارت بهداشت صرف خرید دستگاههای آزمایشگاه مرکزی تحقیقات منطقه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز شده است و دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز بیش از 5 میلیارد ریال را صرف بهره برداری و آماده سازی فضای فیزیکی و خرید تعدادی از دستگاههای آزمایشگاهی که به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گیرند، کرده است.

میری با اشاره به خریداری بخشی از دستگاهها و بهره برداری از آنها گفت: آزمایشگاه مرکزی تحقیقات منطقه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دانشکده پزشکی این دانشگاه، واقع شده و آماده ارائه خدمت به محققان است.