نمایشگاه شارجه با 110 هزار عنوان کتاب افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "وام"، نمایشگاه کتاب شارجه که با حضور شیخ دکتر سلطان‌ بن محمد القاسمی عضو شورای عالی امارات و حاکم شارجه افتتاح شده از 11 تا 21 نوامبر (20 تا 30 آبان ماه) در مرکز اکسپو شارجه برپاست.

در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب شارجه 440 ناشر از 28 کشور عربی و 178 ناشر از کشورهای غیر عربی حضور دارند که بیش از 110 هزار عنوان کتاب که 65 هزار عنوان آن به زبان عربی است به معرض دید علاقمندان قرار می‌دهند.

این نمایشگاه که با هدف ایجاد گسترش مطالعه و ایجاد عادت خواندن خصوصاً در نسل جوان برگزار می‌شود در مدت 10 روز برپایی خود انواع آثار ارزشمند برای اقشار مختلف را با کیفیت و قیمتی معقول در اختیار آنان قرار می‌دهد.

در نمایشگاه کتاب امسال 100 مرکز فرهنگی، فکری و تفریحی و همچنین دو بخش نشر چاپی و انتشارات الکترونیک برای کودکان نیز با ارائه برنامه‌های متنوع پذیرای علاقمندان خواهند بود.

نمایشگاه کتاب شارجه با توجه به گسترگی و اهمیتی که به مقوله کتاب داده ‌ توانسته در سالهای اخیر شهرتی بین‌المللی و شایسته برای خود کسب کند.