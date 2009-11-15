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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

سنت در جهان نوین (9)

انسان امروز به هر دو فرهنگ سنتی و مدرن نیازمند است

انسان امروز به هر دو فرهنگ سنتی و مدرن نیازمند است

ابویی مهرریزی با اشاره به اینکه بشر امروز برای ساختن هویت جدید به فرهنگ سنتی و مدرن همزمان نیازمند است، عرفان اسلامی را مهمترین شاخص فرهنگ ایرانی عنوان کرد.

دکتر محمدرضا ابویی مهرریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا ما برای زندگی در جهان جدید به سنت نیاز داریم ؟ گفت : به هر تقدیر ما در دنیایی زندگی می کنیم که با مایه های مختلف از تفکر و اندیشه مواجه است به هرحال انسان در زندگی با دو مقوله کلی مواجه است .

وی در تعریف این دو مقوله گفت: یکی آنکه هویت امروزی را تشکیل می دهد و دیگری هویت دیروزی و گذشته بشر است که ما از آن تحت عنوام سنت یاد می کنیم، یعنی مجموع دستاوردهای معنوی و فرهنگی بشر که در طول زندگی بشر شکل گرفته و در مجموع هم عنصری به نام سنت را تشکیل می دهند .

ابویی افزود : ما در زندگی هم با این هویت گذشته به عنوان یک اصل و واقعیت مواجه هستیم و هم با هویت امروزی. به هرحال ناچار هستیم با هر دوی آنها زندگی کنیم. بشر امروز برای ساختن هویت جدید به هردوی این دو مقوله یعنی هم به فرهنگ سنتی و هم به فرهنگ مدرن و جدید نیازمند است وهردوی اینها را باید درکنار یکدیگر داشته باشد.

این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که در هنگام تعارض میان سنت و جهان جدید چه نکات معرفتی را برای کاهش این تعارضها باید بکار گرفت؟ گفت : تاحد زیادی می توانیم در فرهنگ خود از بعضی مایه ها استفاده کنیم که از عناصر اصلی و چشمگیر فرهنگ ما هستند و یکی از شاخص ترین آنها عرفان اسلامی است. در واقع مایه اصلی معرفت ایرانی که ما آنرا در قالبهای مختلف حکمت و ادبیات و اشکال مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی داشتیم همین عرفان اسلامی است .

کد مطلب 981177

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