انسان امروز به هر دو فرهنگ سنتی و مدرن نیازمند است

دکتر محمدرضا ابویی مهرریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا ما برای زندگی در جهان جدید به سنت نیاز داریم ؟ گفت : به هر تقدیر ما در دنیایی زندگی می کنیم که با مایه های مختلف از تفکر و اندیشه مواجه است به هرحال انسان در زندگی با دو مقوله کلی مواجه است .

وی در تعریف این دو مقوله گفت: یکی آنکه هویت امروزی را تشکیل می دهد و دیگری هویت دیروزی و گذشته بشر است که ما از آن تحت عنوام سنت یاد می کنیم، یعنی مجموع دستاوردهای معنوی و فرهنگی بشر که در طول زندگی بشر شکل گرفته و در مجموع هم عنصری به نام سنت را تشکیل می دهند .

ابویی افزود : ما در زندگی هم با این هویت گذشته به عنوان یک اصل و واقعیت مواجه هستیم و هم با هویت امروزی. به هرحال ناچار هستیم با هر دوی آنها زندگی کنیم. بشر امروز برای ساختن هویت جدید به هردوی این دو مقوله یعنی هم به فرهنگ سنتی و هم به فرهنگ مدرن و جدید نیازمند است وهردوی اینها را باید درکنار یکدیگر داشته باشد.

این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که در هنگام تعارض میان سنت و جهان جدید چه نکات معرفتی را برای کاهش این تعارضها باید بکار گرفت؟ گفت : تاحد زیادی می توانیم در فرهنگ خود از بعضی مایه ها استفاده کنیم که از عناصر اصلی و چشمگیر فرهنگ ما هستند و یکی از شاخص ترین آنها عرفان اسلامی است. در واقع مایه اصلی معرفت ایرانی که ما آنرا در قالبهای مختلف حکمت و ادبیات و اشکال مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی داشتیم همین عرفان اسلامی است .