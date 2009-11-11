دین قانون مدون پروردگار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جوادی آملی در پیامی به همایش "بین‌المللی "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" با تأکید بر اینکه معرفت‌شناسی، روشهای متعددی دارد مانند تجربی، تجریدی و شهودی‌؛ یادآور شد: ممکن است از راه احساس و تجربه حسی مطلبی ثابت شود و نیز از راه ادراک کلی و تجرید عقلی مطلوبی اثبات گردد و نیز از راه علم حضوری و شهود قلبی، حقیقتی روشن شود. به هر تقدیر مطلبی در جهان‌بینی قابل طرح و بررسی است که به صورت برهان عقلی تبیین گردد، زیرا محسوس مادی مادامی که پشتوانه عقلی نیابد مفید یقین معرفت‌شناسیِ منطقی نیست.

وی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد: حکمت متعالیه، مسیر تقرب به مبدأ هستی را به خوبی ترسیم و سالکان کوی وصال پروردگار را به آن راهنمایی می‌کند، زیرا اصل فاصله مخلوق با خالق پذیرفته‌شده است و نزدیک شدن بنده به خداوند از راه معرفت، محبت و عبادت، میسر است.

آیت الله جوادی آملی در تشریح تفسیر عناوین وحیانی مانند لقای خدا در حکمت متعالیه، یادآور شد: فاصله واجب و ممکن را عناوین اعتباری و قراردادی اجتماعی نظیر ریاست و مرئوسیت تشکیل نمی‌دهد، فاصله مزبور را مفاهیم منطقی که از آن به معقولات ثانی منطقی یاد می‌شود تأمین نمی‌کند و فاصله یادشده را مفاهیم فلسفی که از آن به معقولات ثانی فلسفی تعبیر می‌شود تضمین نمی‌کند.

آیت الله جوادی آملی تأکید کرده است: هر علمی اعم از تجربی و تجریدی، تفسیر خلقت خداوند است یعنی معلوم‌ها مصنوع پروردگار‌ند و استدلال‌های عقلی، درخشش چراغ درونی است .

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: عقل و براهین آن را نمی‌توان مصادره کرد و رنگ بشری به آن داد زیرا موهبت پروردگار است و ره‌آورد آن حجت الهی است به طوری که عمل برابرِ قطع عقلی، واجب و ترک عمل در برابر یقین عقلی نیز حرام خواهد بود.

همایش چهار روزه "فلسفه اسلامی و چالشهای جهان امروز" عصر سه شنبه 19 آبان در تهران آغاز شده است، 2 روز این همایش در تهران و 2 روز پایانی نیز در همدان برگزار خواهد شد .