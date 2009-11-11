به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر شعاعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس این طرح، در عروسیهای مذهبی برنامههایی از قبیل قرائت و تفسیر قرآن کریم، مداحی شاد، تواشیح، مسابقات مختلف قرآنی و سایر برنامههای مذهبی اجرا می شود.
وی اجرای برنامههای قرآنی در مراسمهای عروسی را یکی از مهمترین راههای ترویج قرآن دانست و گفت: به طور معمول در عروسیهای مذهبی، تنها به عدم اجرای برنامههای غیراسلامی تأکید میشود، در حالیکه اجرای برنامههای جذاب مذهبی مورد توجه قرار نمیگیرد.
مسئول موسسه قرآنی نسیم فردوس ادامه داد: صرف نهی کردن مردم از اجرای برخی اعمال کافی نیست، بلکه باید به مردم بگوییم که میتوانند جشن عروسی شاد اما مذهبی و بدون گناه داشته باشند.
قاری ممتاز کشور با اشاره به ضرورت اشاعه فرهنگ اسلامی و قرآنی در جامعه اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی این است که مردم احساس کنند قرآن کریم در زندگی آنها تأثیرگذار است و در همه لحظات زندگی باید به آن مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی تا حدی به این مسئله پرداخته شده است و برای نمونه در شبهای عروسی اقوام عروس و داماد آیاتی از قرآن کریم را قرائت و ثوابش را به زوج مورد نظر تقدیم میکنند.
شعاعی یادآور شد: مطمئنا طرح عروسیهای مذهبی نه تنها در قم، بلکه در سایر نقاط کشور با استقبال مردم مؤمن مواجه میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول موسسه قرآنی نسیم فردوس قم از تهیه طرحی با عنوان "عروسیهای مذهبی" و ارائه آن به اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر شعاعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس این طرح، در عروسیهای مذهبی برنامههایی از قبیل قرائت و تفسیر قرآن کریم، مداحی شاد، تواشیح، مسابقات مختلف قرآنی و سایر برنامههای مذهبی اجرا می شود.
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