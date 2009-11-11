به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر شعاعی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس این طرح، در عروسی⁮های مذهبی برنامه⁮هایی از قبیل قرائت و تفسیر قرآن کریم، مداحی شاد، تواشیح، مسابقات مختلف قرآنی و سایر برنامه⁮های مذهبی اجرا می ⁮شود.



وی اجرای برنامه⁮های قرآنی در مراسمهای عروسی را یکی از مهمترین راه⁮های ترویج قرآن دانست و گفت: به طور معمول در عروسی⁮های مذهبی، تنها به عدم اجرای برنامه⁮های غیراسلامی تأکید می⁮شود، در حالیکه اجرای برنامه⁮های جذاب مذهبی مورد توجه قرار نمی⁮گیرد.



مسئول موسسه قرآنی نسیم فردوس ادامه داد: صرف نهی کردن مردم از اجرای برخی اعمال کافی نیست، بلکه باید به مردم بگوییم که می‌توانند جشن عروسی شاد اما مذهبی و بدون گناه داشته باشند.



قاری ممتاز کشور با اشاره به ضرورت اشاعه فرهنگ اسلامی و قرآنی در جامعه اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی این است که مردم احساس کنند قرآن کریم در زندگی آنها تأثیرگذار است و در همه لحظات زندگی باید به آن مراجعه کنند.



وی ادامه داد: در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی تا حدی به این مسئله پرداخته شده است و برای نمونه در شبهای عروسی اقوام عروس و داماد آیاتی از قرآن کریم را قرائت و ثوابش را به زوج مورد نظر تقدیم می⁮کنند.



شعاعی یادآور شد: مطمئنا طرح عروسی⁮های مذهبی نه تنها در قم، بلکه در سایر نقاط کشور با استقبال مردم مؤمن مواجه می⁮شود.