به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران با هدف تامین آتیه فرزندان ایرانی و برای مشارکت و حمایت از تهیه مسکن، ازدواج، اشتغال و تحصیل آنان و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، رفاه ، مسکن و بانک مرکزی و ، جزئیات آیین نامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع) را تصویب کرد.

با تصویب هیئت وزیران، کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی،‌ بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع) تشکیل می شود.

بر اساس این آیین نامه، با تولد هر نوازد ایرانی ‌(براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) و در صورت تقاضا، حساب سپرده پس اندازی با مبلغ اولیه حداقل ده میلیون ریال توسط مجری به نام نوزاد و به عنوان موجودی اولیه طرح افتتاح می‌شود و صندوق مهر امام رضا متناسب با سهمی که کارگروه ، براساس وضعیت درآمدی دوره‌ای ولی، به سپرده گذاری برای صاحب حساب اقدام می کند.

بر این اساس ، افراد خیر می توانند عهده‌دار مشارکت سهم ولی در سپرده گذاری شوند و دوره زمانی سپرده گذاری سهم دولت تا سن بیست سالگی می باشد. صاحب حساب می‌تواند پس از سن برداشت به منظور بهره‌مندی بیشتر به سپرده گذاری ادامه دهد.

بر این اساس ، چنانچه سرپرست یا صاحب حساب قبل از هجده سالگی مبادرت به برداشت سهم خود کند، به استثنای بیماری‌های صعب‌العلاج، موجودی اولیه و سهم دولت نزد مجری باقی می‌ماند تا در راستای امور مورد نظر این آیین نامه به کار گرفته شود.

بر اساس این آیین نامه، کارگروه مکلف است دستورالعمل موارداستفاده از منابع طرح برای اموری چون تامین مسکن برای صاحب حساب، ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب،هزینه‌های ازدواج صاحب حساب،تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب، درمان بیما‌ریهای صاحب حساب و هزینه‌های حج تمتع را تدوین و ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

بر این اساس ، استفاده از منابع طرح به جز موارد مندرج در این ماده ممنوع است و کارگروه مجاز است نسبت به افزایش موجودی اولیه برای متولدین در سالهای بعد در سقف اعتبارات مصوب اقدام کند.

بر این اساس ، صندوق مهر امام رضا مکلف است با هدف استفاده بهینه از منابع و تامین پوششهای اجتماعی مناسب منظور شده در این طرح، نسبت به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با موسسات سرمایه گذاری در چارچوب دستورالعملی که به تصویب کارگروه می‌رسد، اقدام کند.

بر اساس این آیین نامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، براساس اعلام کارگروه ، منابع مالی لازم را در لوایح بودجه سنواتی یا منابع قانونی دیگر پیش بینی می کند و وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند اراضی مورد نیاز ساخت واحدهای مسکونی طرح را تامین و تسهیلات لازم را از جمله وضع نرخ ترجیهی در واگذاری اراضی ارایه کنند.

بر این اساس ، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس درخواست کارگروه حسب مورد، دستورالعمل های بیمه‌ای و بانکی موردنیاز برای اجرای طرح اقدام و گزارشهای مالی و عملکرد را به کارگروه ارایه کند.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.