فاصله رسانه های دیجیتال با مردم باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عیسی زارع پور صبح چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال کشور در ساری افزود: ویژگی ها و مشخصات خاص رسانه های دیجیتالی این فناوری را از سایر مقوله های فرهنگی متمایز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه اکثر خانواده ها از رایانه به عنوان ابزاری کارآمد بهره می برند و در این مسیر تحول اقبال کودکان و نوجوانان به بازی های رایانه ای رواج خاصی یافته است.

وی با اشاره به واگذار شدن بیش از 40 میلیون سیم کارت اعتباری و ثابت در کشور افزود: بحث رسانه های دیجیتالی عمومی و فراگیر شده است به صورتی که از رده سنی پنج سال تا افراد مسن را در برمی گیرد.

وی ضمن تشریح مزیتهای خاص این فناوری، خاطرنشان کرد: این فناوری جدید فضای بسیار خوبی را جهت فرهنگسازی و راهبردی کردن اهداف نظام فراهم کرده است.

زارع پور آموزش و فرهنگسازی را از مقوله های مورد نظر کشورهای مختلف جهان در ساخت بازی های رایانه ای عنوان کرد و گفت: نظام سلطه از طریق تولید و عرضه بازی های رایانه ای به دنبال ترویج فرهنگها، ارزشها و باورهای خود به همه جوامع به ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی با ابراز تأسف از غفلت نزدیک به دو دهه از این فناوری تأثیر گذار در کشور مان، بیان کرد: از ظهور این فناوری در دو دهه اخیر هیچگونه اقدامی در استفاده از فرصتها فراهم نشده یا مقابله با آسیب های آن صورت نگرفته است.

هادی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی گفت: در حوزه جامعه اطلاعاتی موظف هستیم شرایطی را فراهم کنیم که توزیع و استفاده از اطلاعات برای همگان مقدور باشد.

وی افزود: مباحثی مثل نرم افزار، سایتها و وبلاگها، بازی های رایانه ای و هنرهای دیجیتال بسیار مهم و با ارزش محسوب می شوند و باید مسئولان امر اهمیت بیشتری به آنها دهند.

وی اظهار داشت: جشنواره هایی از قبیل جشنواره رسانه های دیجیتال باید خیلی زودتر برگزار می شد زیرا در حال حاضر وارد عصری شده ایم، که رسانه های دیجیتالی حرف اول را می زند و تمام جوامع به جوامع دانایی محور تبدیل شده اند.

ابراهیمی افزود: امروزه تکنولوژی و فناوری‌های نوین بیش از هر زمان دیگر مورد توجه جوامع بشری قرار دارد به نحوی که غفلت در بهره‌ مندی از این تکنولوژی‌ها نه تنها غیرقابل جبران است که می ‌تواند زمینه عقب‌ ماندگی جوامع در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و تهاجم سایر فرهنگهای پیشرو را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: در حالیکه استکبار جهانی دارد از این فضا بر علیه ارزشهای انقلاب استفاده می‌کند، بنابراین باید تلاش شود فضای مجازی ابزار گفتمان انقلاب اسلامی با دنیا باشد و برای تحقق این مسئله باید تلاش زیادی صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: آشنایی با رسانه‌های دیجیتال در این نمایشگاه می ‌تواند در آگاهی مردم در استفاده از این ابزار برای مقابله با دشمن سودمند باشد.

به گفته ابراهیمی برگزاری این گونه نماشگاه ها می تواند کمک کند تا دانایی مجموعه افراد و مسئولان در رسانه ها در این زمینه افزایش یابد.