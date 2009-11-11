برنده نوبل فیزیک 2003 درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ویتالی گینزبرگ فیزیکدان مشهور روسی که با تحقیق بر روی پروژه بمب اتم شوروی سابق توانست از طرح پاکسازی استالین جان سالم به در ببرد در سن 93 سالگی درگذشت. وی همچنین جایزه نوبل فیزیک را نیز در پرونده فعالیتهای علمی خود به ثبت رسانده است.

وی در سال 2003 به دلیل ارائه تئوری ابررساناها موفق به دریافت نوبل فیزیک شد و این جایزه را با دو فیزیکدان دیگر تقسیم کرد. وی در عین حال در پروژه تولید بمب هیدروژنی و اتمی نیز شرکت داشت تا در نهایت در سال 1951 به واسطه آغاز کمپینهای ضد یهودی از این پروژه برکنار شد.

بر اساس گزارش تلگراف، وی در تاریخ 4 اکتبر 1916 در مسکو متولد شده و پس از انحلال اتحادیه جماهیر شوروی به فعالیتهای اجتماعی گسترده ای رو آورد و تا قبل از مرگ خود برای حفظ دموکراسی در روسیه و جلوگیری آغاز دیکتاتوری تلاش بسیاری انجام داد.