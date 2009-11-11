کاوه موسوی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شهر گوانگژو چین، با بیان این مطلب افزود: پرتاب اول من 62 متر و پرتاب دومم 65 متر بود. شرایط خوبی داشتم و حتی در پرتاب‌های سوم و چهارم رکوردی بالاتر از 66 متر برجای گذاشتم اما متاسفانه بارندگی شدید در شهر گوانگژو باعث شد دو پرتاب آخرم به دلیل لیز شدن چکش و برخورد پایم به لبه طوقه خطا اعلام شود و از دستیابی به مدال بازمانم.

وی با اشاره به رقابت پرتابگران چکش در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا، گفت: حریفانم در این مسابقات رکوردهای خوبی از خود برجای نگذاشتند. نفر دوم مسابقات گوانگژو از کویت رکوردش 79 متر است اما در این مسابقات با حدنصابی به میزان 73 متر به مدال نقره رسید.

عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار داشت: پرتاب‌های خوبی نداشتم و همین مسئله باعث شد شانس رسیدن به مدال را از دست بدهم. با آمادگی که داشتم می توانستم در مسابقات گوانگژو حداقل به مدال برنز دست یابم.

موسوی در خصوص دلایل ناکامی خود از دستیابی به مدال در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا گفت: متاسفانه مرحله نهایی مسابقات لیگ با فاصله کمی نسبت به مسابقات گوانگژو برگزار شد. به همین خاطر فرصت یک تمرین منظم و مداوم را از دست دادم و از رسیدن به مدال محروم شدم.

وی با بیان اینکه شش است با مربی خارجی تمرین می کند، افزود: مسابقات قهرمانی آسیا در اردن را به علت آسیب دیدگی از دست دادم اما طی 2 سال گذشته با کمک مربی‌ام توانستم بارها رکورد ایران را جابجا کنم و در رقابت‌های گوانگژو به جمع هشت پرتابگر برتر آسیا راه یافتم.

رکوردار پرتاب چکش ایران در خاتمه تصریح کرد: مربی خوبی دارم و از کار او رضایت دارم. تلاش می کنم با برنامه ریزی بهتر و کمک مربی خوبم برای بازیهای آسیایی گوانگژو آماده شده و به عنوانی شایسته دست یابم.