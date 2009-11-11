لیلا رجبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین با ابراز رضایت از نتیجه خود در مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا گفت: کسب این مدال در شرایطی که درست یک شب قبل از مسابقات وارد شهر گوانگژو شده و خسته بودم رضایت بخش است.

وی افزود: من در کمتر از یک روز تنها استراحت کردم اما اگر چند روز زودتر وارد محل مسابقات می شدم قطعا شرایط بهتری داشتم.

قهرمان پرتاب وزنه بانوان ایران با بیان اینکه رکود زدن مهم نیست اما از این که نتوانسته در این مسابقات رکوردش را ارتقا دهد خوشحال نیست، گفت: نفر اول این مسابقات از چین 20 روز قبل رکوررد 20 متر و 35 سانتیمتر را برای خود ثبت کرده بود اما در این دیدارها وزنه را 19 متر پرتاب کرد. قطعا شرایط آب و هوا بر روی عملکرد ورزشکار تاثیر دارد و این مسئله برای من هم اتفاق افتاده است.

رجبی خاطر نشان کرد: در شرایطی که خیلی دیر به گوانگژو وارد شدم برگزاری مسابقات در ساعت شب به کسب مدال برنزم کمک زیادی کرد.

وی تصریح کرد: من می توانستم نفر دوم این مسابقات را بگیرم اما نشد. قطعا اگر تلاش کنم می توانم به ورزشکار چین رسیده و در مکان دوم آسیا قرار بگیرم.

رجبی تصریح کرد: از اینکه برای ایران مدال آورده ام بسیار خوشحالم و امیدوارم بتوانم در بازیهای آسیایی گوانگژو در سال 2010 هم برای ایران افتخار بیاورم.

وی در خصوص برنامه مسابقات بعدی اش گفت: برای دیدارهای دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در اسفندماه سال جاری( تهران) آماده می شوم. اگر دو رقیب چینی من در این مسابقات حاضر نشوند عنوان قهرمانی این ماده از آنم خواهد شد در غیر این صورت برای کسب مدال برنز تلاش می کنم.

ملی پوش کشورمان افزود: درحال حاضر بدون مربی تمرین می کنم. مربی خوب پول زیاد و امکانات بهتر می خواهد و متاسفانه در ایران شرایط خوبی برای ورزشکاران زن وجود ندارد و من نمی توانم امکانات را تغییر دهم اما می توانم هم شیوه تمرینم را تغییر داده و تلاش بیشتری کنم.

وی در پایان گفت: من در این شرایط نیاز به یک مربی سطح اول جهان دارم تا بتواند به من برای رسیدن به رکورد 19 متر کمک کند. اگر بتوانم خودم را به این رکورد برسانم به سطح رقابتهای جهانی نزدیک شده ام.

لیلا رجبی در نخستین روز هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز ماده پرتاب وزنه دست پیدا کرد.