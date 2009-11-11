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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از چین /

دوندگان چین در صدر / ایران در رده هشتم

دوندگان چین در صدر / ایران در رده هشتم

نخستین روز از هجدهمین دوره مسابقات دو ومیدانی قهرمانی آسیا در گوانگژو چین با کسب یک مدال برنز توسط ایران و قرار گرفتن تیم کشورمان در رتبه هشتم آسیا پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به چین، در مسابقات روز سه شنبه 19 آبان ماه فینال 5 ماده پرتابی، پرش و دو استقامت زنان و مردان در استادیوم المپیک گواندونگ برگزار شد که در نهایت چین با کسب دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز در رده اول جدول رده بندی قرار گرفت.

قطر با استفاده از دوندگان آفریقایی خود در دوی 5 هزار متر مردان موفق به کسب دو نشان طلا و برنز شد و در مکان دوم ایستاد. فیلیپین با یک طلا عنوان سوم روز نخست را از آن خود کرد. تاجیکستان، بحرین، کویت و هند نیز عناوین چهارم تا هفتم را از آن خود کردند.

تیم ایران نیز با کسب یک مدال برنز توسط لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه به همراه تیم ژاپن در رده هشتم جدول رده بندی آسیا قرار گرفت.

هجدهمین دوره مسابقات دو ومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.

کد مطلب 981189

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