پیش بینی سه مدال/ شانس نمایندگان ایران کم شده است

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به چین گفت: کسب 9 مدال در رقابتهای دوومیدانی آسیا در اردن یک استثنا بود و شاید تا مدتها چنین موفقیتی تکرار نشود اما پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط ایده آل چند تن از ورزشکارانمان شاهد کسب حداقل 3 مدال توسط این تیم در رقابتهای قهرمانی دوومیدانی آسیا در چین باشیم.

وی افزود: بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام درست یک هفته قبل از این مسابقات برگزار شد و چین به همه کشورهای آسیایی از طریق مسیر ویتنام ویزا داد و تنها به تیم ایران روادید نداد. ما تلاش زیادی را برای دریافت روادید از مسیر ویتنام انجام دادیم تا دوومیدانی کاران مجبور به سفر به ایران و سفر مجدد به چین نشوند اما این مشکل حل نشد تا دوندگان با خستگی وارد گوانگژو شوند.

علیجانی ادامه داد: متاسفانه مجبور شدیم کاروان اعزامی دوومیدانی به ویتنام را در قالب گروه دوم راهی گوانگژو چین کنیم. این تیم دوشنبه شب در شرایطی وارد محل مسابقات شد که از صبح سه شنبه برخی ورزشکاران چون بوعذار، سجاد مرادی و لیلا رجبی مسابقه داشتند.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه تمام کشورها با بهترین دوندگان خود برای کسب نتیجه به چین آمده اند خاطر نشان کرد: رجبی توانست با تلاش خود اولین مدال برنز تاریخ زنان ایران در آسیا را به دست آورد و این مسئله افتخار بزرگی برای دوومیدانی ایران است.

وی ادامه داد: نیک فر در پرتاب وزنه با رکورد شخصی اش شانس ایستادن بر روی سکو را دارد. پیش بینی ما این است که دو مدال در پرتاب دیسک از آن احسان حدادی و محمد صمیمی شود. سجاد مرادی هم برنامه خود را برای موفقیت در دو 800 متر انجام داده اما چون نام وی در دوی 1500 مترهم گنجانده شده بود مجبور شد برای حضوردر مسابقات در مرحله مقدماتی ماده 1500 متر در خط استارت قرار گیرد و از دور مسابقه کنار بکشد.

علیجانی که برای چهارمین دوره متوالی موفق به کسب کرسی نایب رئیسی کنفدراسیون دو ومیدانی آسیا شده است ادامه داد: امروز اعضای هیئت رئیسه برای انتخاب مسئولین و اعضای کمیته های فدراسیون دو ومیدانی آسیا تصمیم گیری خواهند کرد اما با توجه به کاهش تعداد نفرات عضو در کمیته ها به 5 نفر شانس نمایندگان معرفی شده از سوی ایران برای عضویت در کمیته های این فدراسیون کاهش یافته است.

شش نفر از مسئولین فدراسیون دو و میدانی ایران برای عضویت در کمیته های کنفدراسیون آسیا نامزد شده اند.

هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.