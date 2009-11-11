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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صادراتی برگزار می شود

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی صادراتی روزهای 4 و 5 آذرماه سالجاری در محل همایشهای صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی بازاریابی صادراتی، در این رویداد اقتصادی که با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، اداره کل صادرات وزارت صنایع و معادن و تعدادی از اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی برگزار می شود، اساتید سرشناس بین المللی از کشورهای آمریکا، سوئیس، نروژ، انگلستان و چین و نام آوران حوزه صادرات کشور حضور خواهند داشت.

هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های علمی و کاربردی بازاریابی در حوزه صادرات بوده و شرکت کنندگان می توانند با استفاده از روش های ارائه شده در این کنفرانس، کارآمدی سازمان صادراتی خود را تقویت کنند.   

کد مطلب 981192

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