جهانگیرزداه و قربانی گزینه های ورود به هیئت رئیسه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر از راهروهای مجلس خبر می رسد که با قطعی شدن حضور حاجی بابایی و میرتاج الدینی در دولت جهانگیر زاده و قربانی گزینه های اصلی جانشینی این دو در ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس خواهند بود.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و موسی قربانی نماینده قائنات و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی است، که البته در مجلس هفتم نیز عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

حمید رضا حاجی بابایی که هم اکنون عضو هیئت رئیسه مجلس است از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده است و محمد رضا میرتاج الدینی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس قرار است معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور شود.

میرتاج الدینی در جلسه یکشنبه گذشته مجلس استعفای خود از نمایندگی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد و نمایندگان در جلسه یکشنبه هفته آینده مجلس این استعفا را به رای خواهند گذاشت.