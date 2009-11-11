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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

هندبال جام باشگاه‌های آسیا/

نمایندگان کویت، عربستان و امارات پیروز شدند

نمایندگان کویت، عربستان و امارات پیروز شدند

مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا با پیروزی نمایندگان کویت، عربستان و امارات پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا روز گذشته (سه‌شنبه) با برگزاری سه دیدار از گروه‌های A و B پیگیری شد که طی آن تیم‌های العربی کویت، الوحده عربستان و الوصل امارات مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای روز گذشته مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه A
* الوصل امارات 27 - الشباب سوریه 26
جدول رده بندی:
1- باربار بحرین 2 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- الوصل امارات 2 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- الشباب سوریه بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- شهرداری زرند ایران بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

گروه B
* السد قطر 24 - العربی کویت 27
* الوحده عربستان 35 - الحسین اردن 32
جدول رده بندی:
1- الوحده عربستان 3 امتیاز، 2- ذوب آهن اصفهان 2 امتیاز - تفاضل گل 4+، 3- العربی کویت 2 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- السد قطر یک امتیاز، 5- الحسین اردن بدون امتیاز

امروز در ادامه این مسابقات چهار دیدار طبق برنامه زیر برگزار می شود:
چهارشنبه - 20/8/88
* الاهلی عربستان - النصر امارات (گروه D)
* الریان قطر - الکرخه عراق (گروه D)
* السد لبنان - الاهلی اردن (گروه C)
* الجیش عراق - الصلیبیخات کویت (گروه C)

کد مطلب 981198

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