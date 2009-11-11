9 میلیارد ریال برای افزایش ایمنی راه های خراسان شمالی اختصاص یافت

علی اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: از این میزان اعتبارات استانی یک میلیارد و 731 میلیون و 650 هزار ریال برای راه های اصلی و دو میلیارد و 398 میلیون و 50 هزار ریال برای نگهداری راه های روستایی هزینه می شود.



وی اظهار داشت: مبلغ یک میلیارد و 858 میلیون ریال برای خط کشی، 553 میلیون ریال برای نصب تابلوهای اخطاری - انتظامی و مسیر نما، 516 میلیون ریال برای نصب تابلوهای اطلاعاتی، 922 میلیون ریال برای تهیه و نصب حفاظ، 92 میلیون ریال برای تهیه و نصب بازتاب چشم گربه ای، 614 میلیون ریال برای احداث روشنایی، 16 میلیون ریال برای نگهداری روشنای تونل و 240 میلیون ریال برای آشکار سازی نقاط پر حادثه از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته است.

بدیعی آغاز راهداری زمستانی امسال را از پانزدهم آذر ماه اعلام کرد و گفت: 22 اکیپ زمستانی با 212 نفر پرسنل در سطح جاده های استان برای کمک رسانی و امداد مستقر می شوند.

وی بیان کرد: 165 دستگاه ماشین آلات راهداری و خرید دو هزار و 500 تن نمک وشن، استفاده از لباسهای شبرنگ توسط راهداران و همچنین تجهیز کامل راهدار خانه ها از اقدامات در نظر گرفته شده برای زمستان امسال است.

بدیعی گفت: با توجه به اینکه باید کلیه اکیپها به صورت 24 ساعته در راهدارخانه ها حضور داشته باشند با کمبود نیروی انسانی کافی مواجه هستیم.

خراسان شمالی پنج هزار و 555 کیلومتر جاده دارد.