راه اندازی مشاوره تحصیلی موجب اثربخشی آموزشها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوطالب جلالی صبح چهارشنبه در جلسه تحول اداری در این اداره کل افزود: امروزه نقش آموزش در افزایش کارآیی، بهره وری و توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است زیرا که در دنیای کنونی ثروت، در منابع انسانی نهفته است از این رو توجه به امر آموزش در مرکز توجه دولتها قرار دارد.

وی اظهار داشت: پیش بینی راهکارها و سیاستهای مناسب در جهت بهبود رضایت فراگیران در مراکز آموزشی ، تحلیل وضعیت موجود، نحوه ایجاد انگیزش در کارکنان و نحوه استقرار سیستم نظارت و کنترل تأکید کرد و نتایج فرمهای خود اظهاری کارآموزان در برنامه ریزی سیستم آموزشی بسیار موثر است.

جلالی، بررسی اثربخشی آموزشهای فنی و حرفه ای را از جمله اهداف این نشست اعلام و اضافه کرد: جلسات تحول، انگیزه ای در جهت کاربردی شدن مباحث مطرح شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان بیان داشت: چگونگی انجام آموزشها به نحوی که موجب ایجاد اثربخشی در آموزشهای فنی و حرفه ای شود، ضروری است.

وی هدف از ارائه آموزشهای فنی و حرفهای را افزایش توانمندی و اشتغال افراد دانست و گفت: توسعه مهارتها موجب حرکت به سمت فرصتها و چالشهای فعلی و آینده و کاهش بیکاری جوانان می شود.