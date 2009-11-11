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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۷

120 هزار بیمار دیابتی در کرج زندگی می کنند

120 هزار بیمار دیابتی در کرج زندگی می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن دیابت شهرستان کرج از وجود 120 هزار بیمار دیابتی در این شهرستان خبر داد.

داریوش جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: آموزش این بیماران از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: انجمن دیابت شهرستان کرج انجمن مستقلی است و خود اعضای آن کمک مالی می کنند.

این مسئول بیان کرد: البته اگر بیماری نیاز مالی داشته باشد و تامین این نیاز از توان ما خارج باشد، وی را به بهزیستی و کمیته امداد معرفی می کنیم.

جلیلی عنوان کرد: بیماران دیابتی نیازمند آموزش خاص هستند زیرا مسائل مختلفی می تواند وضعیت جسمی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس انجمن دیابت شهرستان کرج خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کفش بیماران دیابتی باید بسیار استاندارد باشد چون در صورت غیر استانداد بودن می تواند پای آنها را زخم و مشکل ایجاد کند.

وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورها افراد دیابتی کفه مخصوص کفش دارند که این امر مشکلات آنها را کاهش می دهد.

این مسئول یادآور شد: کفه کفش مخصوص بیماران تالاسمی باید نرم باشد تا بیماران در زمان راه رفتن با مشکل مواجه نشوند.

جلیلی افزود: همچنین لازم است این بیماران همواره در منزل دمپایی به پا داشته باشند تا جسم خارجی در پایشان فرو نرود.
کد مطلب 981203

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