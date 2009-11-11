معضل تردد اتوبوسهای مبادی شمشیری و آزادی در جنوب تهران حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس میلانی با اشاره به این معضل دیرینه که رانندگان این وسائط نقلیه عمومی را مجبور می کرد برای ورود به محدوده یافت آباد، مسیر بیشتری را بپیمایند، گفت: با توجه به اهمیت این مسیر از ناوگان حمل و نقل شهری و استفاده بیشمار روز مره شهروندان محلات از آن،عملیات احداث دور برگردانی در انتهای خیابان شهید باقری در دستور کار این حوزه قرارگرفته که با اتمام آن، شهروندان در مدت زمان کمتری می توانند در این مبادی تردد کنند.