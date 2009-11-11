کشورهای منطقه در امور یمن دخالت نکنند/ در تشنج زایی مشارکت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی که روز سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه سخنگویان سابق و جدید وزارت امور خارجه سخن می گفت با اعلام نگرانی درباره اوضاع کشور یمن گفت: هم اکنون این کشور دچار 3 مشکل جدی است که امیدواریم دوستان ما در این کشور بر این مشکلات فائق آیند.

وی مشکل اول یمن را افراط گرایی و تروریسم ذکر کرد که برخی در صدد هستند این کشور را به مرکز اقدامات تروریستی تبدیل کنند.

متکی درباره مشکل دوم کشور یمن تصریح کرد: حرکت های جدایی طلبانه نیز مشکل جدی برای این کشور به شمار می رود.وی مشکل سوم این کشور را نیز معضل خواند که میان دولت با شیعیان ساکن در این کشور است.

وزیر خارجه با بیان اینکه مواضع ما در خصوص یکپارچگی و افراط گرایی در یمن واضح و روشن است و تاکید کرد: برقراری ارتباط حسنه میان آحاد مردم از جمله شیعیان با دولت این کشور نیز به نفع طرفین است .

متکی تصریح کرد: ما آمادگی خود را برای همکاری جهت رفع این مشکلات اعلام کرده ایم و گفته ایم که حاضریم به میزبانی خود و یا در خود این کشور مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم که قسمت دوم پیشنهاد ما مورد استقبال قرار گرفته و مقرر شده است که به زودی سفری به این کشور داشته باشیم.

وی در عین حال تاکید کرد: کشورهای منطقه را از دخالت در امور این کشور بر حذر داشته و یادآور می شویم که بازگشت ثبات در یمن به ثبات در منطقه کمک کرده و هر نوع بی ثباتی در یک کشور منطقه بر امنیت کل منطقه تاثیر می گذارد.

متکی افزود: البته این امر در امنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر چندانی ندارد زیرا ما یاد گرفته ایم که در منطقه ای که همواره آتش خون جریان دارد چگونه امنیت خود را حفظ کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور با بیان اینکه اگر کسی بر آتش بنزین بریزد دود آن به چشم خود آن کشور نیز می رود، تاکید کرد: کمک های مالی و تسلیحاتی با افراط گرایی و برخورد سرکوبگرانه با مردم تبعات بسیار بدی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: نقش آفرینی ما در جهت کمک به بازگشت ثبات در تک تک کشورهای منطقه بوده و به هیچ وجه در تشنج زایی مشارکت نداشته و نخواهیم داشت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورد با رسانه ها و شبکه ای شد که عنوان عربی دارند ولی در خدمت صهیونیسم و ضد اسلام هستند.



وی در واکنش به قطع شبکه العالم از ماهواره های نایل ست و عرب ست گفت: قطع غیر قانونی همکاری با این شبکه تصمیم درستی نبوده و موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد زیرا چنین اقداماتی منافع امت اسلام و عرب را به مخاطره می اندازد.

وی با اشاره به شبکه هایی که عنوان عربی داشته و بر خلاف منافع جهان اسلام گام بر می دارند، گفت: ما می توانیم به راحتی این گونه شبکه ها را که در خدمت رژیم صهیونیستی و ضد اسلام هستند، معرفی کنیم .

متکی تاکید کرد: بر اساس معاهدات اتحادیه های ارتباطی این موضوع از نظر حقوقی قابل پیگیری است و می خواهیم قبل از چنین اقداماتی خود مدیریت این دو شبکه تجدید نظر کنند.

وی خواستار تقویت ارتباط رسانه ای میان کشورهای اسلامی شد و گفت: باید در این زمینه توافقات نانوشته ای میان کشورهای اسلامی باشد که ارتباطات رسانه ای خصوصا در جهان اسلام را فراهم و تقویت کنند.

متکی در پاسخ به سئوالی درباره سفرش به عربستان سعودی گفت: این سفر با هدف انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر مناسک حج خواهد بود که رعایت زائران کشورهای مختلف از امور مهم مورد علاقه است.

وی افزود: همچنین در این دیدار مروری به روابط دو جانبه مسائل منطقه ای خواهد شد.

وزیر خارجه درباره سفرش به هندوستان نیز تصریح کرد: وزیران خارجه قبلی و کنونی هند دعوت هایی را از ما داشته اند و بنابراین دعوت ها سفر خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: در این سفر نیز با توجه به تحولات منطقه مروری به روابط دو جانبه داشته و این روابط را باز مهندسی خواهیم کرد. این فرصتی است که در زمینه مسائل فی ما بین از جمله مسائل اقتصادی و منطقه ای علی الخصوص افغانستان به توافقات جدیدی برسیم.

متکی درباره دیدار امیر قطر از ایران گفت: در دیدار امیر قطر نیز همکاری های منطقه ای و عربی مورد تاکید قرار گرفت و در حاشیه این مذاکرات بحث ارتباط جمهوری اسلامی ایران با مراکش نیز مطرح شد.

وی افزود: ما مواضع اصولی خود را درباره برقراری مناسبات با مراکش مطرح کردیم و معتقدیم مسائلی که درباره غزه با مراکش پیش آمد قابل بررسی است.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به فعال شدن دیپلماسی منطقه ای ترکیه، این کشور رقیب ایران در منطقه محسوب نمی شود گفت: مناسبات ایران و ترکیه در دوره جدید یکی از شکوفا ترین دوران ها را سپری می کند و به اعتقاد ما ایران و ترکیه در شرایط کنونی نقش مکمل را داشته و سعی می کنند رایزنی ها و مذاکرات خود را در جهت منافع کشورهای اسلامی و منطقه ترسیم کنند.

وی ازنقش آفرینی ترکیه در منطقه استقبال کرد و گفت: این منافاتی با نقش آفرینی ایران ندارد و در حقیقت این نوعی هم افزایی در جهت دفاع از حقوق فلسطینیان و مسائل کشورهای اسلامی منطقه است.

وزیر خارجه در خصوص اتهام جاسوسی 3 تبعه آمریکایی نیز تصریح کرد: در پیگیری های قضایی همه موضوعات اتهام مورد بررسی قرار گرفته به عبارتی دیگر مسئولان ذیربط حکم قضایی را صادر می کنند.

متکی افزود: ابتدایی و محرزترین جرم این 3 تبعه آمریکا ورود غیر قانونی ازمبادی مرزی است.