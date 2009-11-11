به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی که در جمع کارکنان نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح سخن می گفت، افزود: سپردن پرونده های حساس و مهم به قضات توانمند یکی از عواملی است که می تواند از این مشکلات بکاهد.

وی نظارت دقیق بر تحقیقات پرونده هایی که با امنیت و آسایش عمومی سروکار دارند را خواستار شد و گفت: شیوه رسیدگی در پرونده هایی مانند قتل، جاسوسی، اختلاس، سرقت و قاچاق مواد مخدر همواره باید مورد بررسی مدیران قضایی قرار گیرد و علت تاخیر های غیر متعارف در دادرسی این قبیل پرونده ها مشخص شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در بخش دیگری از سخنانش مدارا و محبت را در مدیریت یک مجموعه ضروری دانست و افزود: بر اساس آموزه های دینی، در مدیریت سازمان ها اصل بر محبت، دوستی و مدارا است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشف استعدادها و قابلیت نیروی انسانی را یکی از وظایف مدیران برشمرد و اظهار داشت: در انتصابات، ارتقاء قضات و جابجایی نیروی انسانی به قابلیت و توانایی افراد می بایست توجه شود و قضات و کارمندان ساعی و وظیفه شناس مورد تشویق قرار گیرند.

وی تقویت هماهنگی بین روسای سازمان های قضایی نیروهای مسلح، دادستان های نظامی و کارکنان، نظارت بر استفاده قانون و صحیح از بیت المال و تعیین شاخص هایی برای رعایت اصلاح الگوی مصرف را از مهمترین اولویت های کاری معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد.