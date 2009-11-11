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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

بهرامی مطرح کرد:

تاکید سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای به‌موقع مجازات پرونده‌های حساس

تاکید سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای به‌موقع مجازات پرونده‌های حساس

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرای به موقع مجازات در پرونده های حساس را مهم دانست و تصریح کرد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده های حساس مسئله ای است که ممکن است در روند دادرسی این قبیل پرونده ها مشکلاتی را بوجود آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی که در جمع کارکنان نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح سخن می گفت، افزود: سپردن پرونده های حساس و مهم به قضات توانمند یکی از عواملی است که می تواند از این مشکلات بکاهد.

وی نظارت دقیق بر تحقیقات پرونده هایی که با امنیت و آسایش عمومی سروکار دارند را خواستار شد و گفت: شیوه رسیدگی در پرونده هایی مانند قتل، جاسوسی، اختلاس، سرقت و قاچاق مواد مخدر همواره باید مورد بررسی مدیران قضایی قرار گیرد و علت تاخیر های غیر متعارف در دادرسی این قبیل پرونده ها مشخص شود.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح،  در بخش دیگری از سخنانش مدارا و محبت را در مدیریت یک مجموعه ضروری دانست و افزود: بر اساس آموزه های دینی، در مدیریت سازمان ها اصل بر محبت، دوستی و مدارا است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشف استعدادها و قابلیت نیروی انسانی را یکی از وظایف مدیران برشمرد و اظهار داشت: در انتصابات، ارتقاء قضات و جابجایی نیروی انسانی به قابلیت و توانایی افراد می بایست توجه شود و قضات و کارمندان ساعی و وظیفه شناس مورد تشویق قرار گیرند.

وی تقویت هماهنگی بین روسای سازمان های قضایی نیروهای مسلح، دادستان های نظامی و کارکنان، نظارت بر استفاده قانون و صحیح از بیت المال و تعیین شاخص هایی برای رعایت اصلاح الگوی مصرف را از مهمترین اولویت های کاری معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد.

کد مطلب 981206

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