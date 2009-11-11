ابراهیمی در گفتگو با مهر: وحدت با همه چهره های پایبند به انقلاب و اندیشه امام لازم است

حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره راهکارهای ایجاد وحدت در جامعه با بیان اینکه باید به همه کسانی که رای داده اند احترام گذاشت، افزود: نباید افراد به دلیل اینکه به کاندیدای دیگری در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری رای داده اند مورد نقد و اعتراض قرار گیرند.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم به خاطر احساس وظیفه و مسئولیت و به دعوت مقام معظم رهبری به پای صندوق های رای آمدند و رای داده اند و نباید امروز با ایجاد ناآرامی و به نقد کشیدن این افراد فضای جامعه را نا آرام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا آرامش به جامعه برگردد، اضافه کرد: باید با کسانی که پایبند به انقلاب، اسلام و اندیشه های امام راحل به عنوان موسس انقلاب و رهبری هستند، وحدت کرد و اختلاف سلیقه ها را کنار گذاشت.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: دگر اندیشی، انتقاد و سلایق مختلف در چارچوب پایبندی به اصول مشترک قابل پذیرش است، اما ایجاد نا امنی، ناهماهنگی با مبانی نظام و ترویج دروغ پردازی و شایعه افکنی در جامعه قابل بخشش و پذیرش نیست.

ابراهیمی گفت: گروهی از مردم فریب خوردند و به خیابان ها ریختند، اما بعد از کار خود پشیمان شدند، باید با این افراد وحدت کرد و آنان را پذیرفت.



