ثبت نام دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون جایابی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 11 آذرماه برگزار می شود و واجدین شرایط می توانند مدارک مورد نیاز خود را از امروز 20 آبان تا 3 آذر با پست سفارشی یا پیشتاز به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال کنند.

افراد واجد شرایط می توانند در ساعات اداری تاریخهای مقرر همراه با مدارک خواسته شده به صورت حضوری نیز جهت ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واقع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

واجدین شرایط توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی می شوند.

پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 11 آذر ماه سال جاری در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهرک غرب برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون نیز روز سه شنبه 10 آذرماه سال جاری از ساعت 8 تا 14 در محل دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی توزیع می شود.