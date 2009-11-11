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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۳

برگزاری آزمون 11 آذر ماه /

ثبت نام دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون جایابی آغاز شد

ثبت نام دانش آموختگان دندانپزشکی برای آزمون جایابی آغاز شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: داوطلبان آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور می توانند از امروز چهارشنبه 20 آبان در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور 11 آذرماه برگزار می شود و واجدین شرایط می توانند مدارک مورد نیاز خود را از امروز 20 آبان تا 3 آذر با پست سفارشی یا پیشتاز به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال کنند.

افراد واجد شرایط می توانند در ساعات اداری تاریخهای مقرر همراه با مدارک خواسته شده به صورت حضوری نیز جهت ثبت نام به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واقع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنند.

واجدین شرایط توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی می شوند.

پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 11 آذر ماه سال جاری در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقع در شهرک غرب برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون نیز روز سه شنبه 10 آذرماه سال جاری از ساعت 8 تا 14 در محل دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی توزیع می شود.

کد مطلب 981211

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