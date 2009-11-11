غرب فقط به دنبال خارج کردن سوخت هسته ای ایران است

کاظم جلالی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان این مطلب تصریح کرد: با وجود اینکه تامین سوخت راکتور تهران کار چندان پیچیده و بزرگی نیست، دستگاه های خبری با شانتاژ آن را بسیار مهم جلوه داده و در پی پیچیده کردن این مسئله است.

وی با اشاره به روند تامین سوخت برای این راکتور گفت: جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه نامه ای را برای تامین سوخت این راکتور به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال کرد ولی گویا آژانس بر خلاف وظیفه ذاتی خود این نامه را به تمامی کشورهای تولید کننده سوخت هسته ای ارسال نکرد و تنها برای دو کشور آمریکا و روسیه فرستاد.

جلالی با اشاره به تاکید غرب بر تبادل سوخت هسته ای گفت: واقعیت این است که ما به غرب و طرح های مذاکره اطمینان کامل نداریم زیرا آنها به تجربه نشان داده اند که در شرایط مختلف خلاف تعهدات خود عمل می کنند.

وی با یادآوری تعلیق موقت تولید سوخت در ایران گفت: با وجود اینکه این تعلیق داوطلبانه و غیر الزام آور و تنها برای اعتماد سازی از سوی ایران به اجرا گذاشته شده بود ولی غرب پس از این اقدام در صدد تعطیلی فعالیت های هسته ای ایران برآمد.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تاکید کرد ما نمی توانیم از یک سوراخ دو بار گزیده شویم.



