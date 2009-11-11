به گزارش خبرنگار مهر، رمان "باباگوریو" که بالزاک نوشتن آن را در سال ۱۸۳۳ آغاز و در سال ۱۸۳۵ به پایان رسانده و منتشر کرد تا کنون توسط دو مترجم به فارسی ترجمه شده که این ترجمه‌ها چندین بار تجدید چاپ شده‌اند.

جدیدترین ترجمه این کتاب به فارسی توسط زنده‌یاد مهدی سحابی صورت گرفته که وی ترجمه این اثر را از چندی پیش در فرانسه آغاز کرده و با اتمام ترجمه آن را به نشر مرکز سپرد که قرار است تا هفته آینده منتشر شود.

این کتاب پیش از این توسط م. ا. به‌آذین و ادوارد ژوزف به فارسی برگردانده شده که ترجمه ادوارد ژوزف به سال ۱۳۷۹ برمی‌گردد و نشر ققنوس آن را منتشر کرد. نخستین چاپ از ترجمه م. ا. به‌آذین نیز توسط سازمان کتابهای جیبی در سال ۱۳۳۴منتشر شده است.



"بابا گوریو" داستان تلاقی سرنوشت‌ انسانهای گوناگون است که در قالب شخصیتهای مثبت و منفی عناصر سازنده داستان را تشکیل می‌دهند.

بالزاک در این کتاب روایت ماجرایی را پیش می‌برد که حول زندگی جوان شهرستانی ساده‌دلی (اوژن دو راستینیاک) می‌چرخد که به پاریس آمده و در پانسیون ووکه اقامت می‌کند. داستان در پاریس بورژوایی قرن نوزدهم رخ می‌دهد. روایت بالزاک در تشریح فضای ویژه این پانسیون و شخصیت پردازی افراد موثر داستان خواننده را به میان ماجراها می‌برد.

بیشتر ترجمه ها و تالیفات زنده یاد سحابی توسط نشر مرکز به چاپ رسیده است که از جمله می توان بهرمان معروف و هفت جلدی "در جستجوی زمان از دست رفته" اثر مارسل پروست اشاره کرد.