ستاد برف روبی شرق تهران تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با بیان این مطلب گفت: بارش برف از جمله نشانه های رحمت و برکت الهی است که در صورت عدم اقدام به موقع مسئولین مربوطه، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در این راستا شهرداری منطقه 8 ، طرح برف روبی را همانند سایر مناطق و بر اساس دستورالعمل برف روبی و با هدف رفع کاستیها تهیه و تدوین کرده است.

افشار گفت: ستاد برف روبی در پل گردون، تقاطع امام علی (ع) گلبرگ، خیابان مدنی، تقاطع لشگر اقدام به دپوی شنهای مخصوص جهت رفاه حال شهروندان خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به منظور استقرار کارگران برف روبی، یک دستگاه کانکس در خیابان رسالت تقاطع امام علی (ع) مستقر می شود.

معاون شهردار منطقه هشت گفت: در طول فصل زمستان 6 دستگاه خاور، 6 دستگاه نیسان و 45 نفر کارگر اجرایی با ستاد برف روبی همکاری خواهند کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در زمان بارش برف، عملیات رفت و روب انجام نمی شود کلیه کارگران خدمات شهری جهت تردد ایمن تر شهروندان، پاکسازی خیابانها و معابر را برعهده دارند.

افشار گفت: هم چنین دو دستگاه وانت پخش و توزیع شنهای مخصوص از طرف حوزه خدمات شهری در اختیار نواحی یک و سه جهت استفاده در بزرگراهها و خیابانهای اصلی قرار گرفته است. به تمامی مدارس سطح منطقه و مساجد نیز کیسه های شن مخصوص تحویل داده می شود.

معاون امور شهری منطقه 8 با اشاره به خطوط BRT در منطقه عنوان داشت: از تاریخ اول آذر ماه سال جاری لغایت 11 اسفند ماه کارگران برف روبی در مبادی ایستگاههای BRT مستقر می شوند و مسیر تردد اتوبوس ها را پاکسازی می کنند.