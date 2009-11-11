محمدمهدی ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص این دوره‌های آموزشی گفت:‌ بر اساس این تفاهمنامه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 100 کلاس آموزش قرآن و برنامه‌های اعتقادی و اخلاقی و مشاوره‌های فرهنگی در محلات آسیب‌پذیر بندرعباس تشکیل شده است.

وی افزود: ‌این کلاسها با حضور تعدادی از اساتید حوزه علمیه خواهران در محلات مذکور برگزار شده است و با مشارکت پایگاه سلامت روان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

ابوالقاسمی ادامه داد:‌ برنامه ‌های قرآنی و اسلامی علاوه بر درمان آسیبهای روحی و روانی و اجتماعی انسان از به وجود آمدن و گسترش آن نیز جلوگیری می‌کند.