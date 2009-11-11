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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

دوره‌ های آموزشی در محلات آسیب‌پذیر اجتماعی بندرعباس برگزار شد

دوره‌ های آموزشی در محلات آسیب‌پذیر اجتماعی بندرعباس برگزار شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: براساس امضای تفاهمنامه‌ای بین اداره کل تبلیغات اسلامی و پایگاه سلامت و روان بهزیستی و اداره آموزش و پرورش دوره‌های آموزشی در محلات آسیب‌پذیر اجتماعی بندرعباس برگزار شد.

محمدمهدی ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص این دوره‌های آموزشی گفت:‌ بر اساس این تفاهمنامه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 100 کلاس آموزش قرآن و برنامه‌های اعتقادی و اخلاقی و مشاوره‌های فرهنگی در محلات آسیب‌پذیر بندرعباس تشکیل شده است.

وی افزود: ‌این کلاسها با حضور تعدادی از اساتید حوزه علمیه خواهران در محلات مذکور برگزار شده است و با مشارکت پایگاه سلامت روان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

ابوالقاسمی ادامه داد:‌ برنامه ‌های قرآنی و اسلامی علاوه بر درمان آسیبهای روحی و روانی و اجتماعی انسان از به وجود آمدن و گسترش آن نیز جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 981216

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