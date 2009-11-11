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۲۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

700 نفر در سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی شرکت می کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی کنگره ملی مدیریت ورزشی گفت: در سومین کنگره ملی مدیریت ورزش در استان چهارمحال و بختیاری 700 نفر شرکت می کنند.

ساسان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه 700 نفر در این کنگره شرکت کرده اند، اظهار داشت: 150 نفر از خارج از استان و 550 نفر از استان چهارمحال و بختیاری در این کنگره شرکت کرده اند.

وی افزود: 80 میلیون تومان برای این کنگره اختصاص داده شده است که 50 میلیون تومان این اعتبار وصول شده است.

صادقی با بیان اینکه 800 جلد کتاب در این کنگره از چکیده مقالت محققان و اساتید چاپ و در این کنگره در بین شرکت کنندگان توزیع شده است، بیان داشت: در این کنگره دو روزه 20 مقاله به صورت سخنرانی و 36 مقاله به صورت پوستر در این کنگره ارائه و چاپ شده و دو کارگاه آموزشی نیز در این کنگره برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این کنگره ها را رشد و نمو بالندگی منابع انسانی، پویایی جامعه ورزشی دانست و خاطرنشان کرد: امید است این مقالات و کنگره های علمی در عمل و فعالیت ورزشکارن مثمر ثمر واقع شود و شاهد جامعه پویا و سرحال و فعال در کشور باشیم.

کد مطلب 981220

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